Lunedì a Miami, un volo diretto ad Atlanta è stato costretto a fermarsi sulla pista dopo che un passeggero si è rifiutato di interrompere una telefonata mentre l’aereo stava decollando. Nonostante le istruzioni di sicurezza e l’ordine di spegnere i dispositivi elettronici, l’uomo ha continuato a parlare al telefono, causando il ritardo dell’imbarco. Il pilota ha deciso di interrompere le operazioni di volo e ha fermato l’aereo, creando momenti di tensione tra i passeggeri.

Un volo fermo sulla pista, le cinture allacciate e una telefonata che non finisce mai. È bastato questo, lunedì a Miami, per far saltare il decollo di un aereo diretto ad Atlanta e trasformare l’imbarco in una scena di tensione tra passeggeri. Secondo quanto riportato da Fox News, un passeggero di un volo Delta Air Lines si è rifiutato di interrompere una chiamata mentre l’aereo stava rullando verso la pista. Nonostante i ripetuti richiami dell’equipaggio, la situazione è degenerata fino a costringere il comandante a tornare al gate. A quel punto il passeggero è stato fatto scendere. Il volo è poi ripartito con circa un’ora di ritardo. “Fatelo scendere subito”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo tutti tenuti a seguire le istruzioni, lui no?”: passeggero si rifiuta di interrompere una telefonata mentre l’aereo sta decollando, la decisione del pilota è netta

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