Un incidente aereo sfiorato a Bruxelles poteva finire in tragedia. I piloti del volo SK 2590 della Scandinavian Airlines stavano per decollare dalla pista di rullaggio, ma qualcosa è andato storto. Fortunatamente, l’aereo è riuscito a evitare l’impatto e nessuno si è fatto male. L’episodio ha sollevato molte domande sulla sicurezza in aeroporto e sui controlli di routine. La compagnia e le autorità aeroportuali stanno indagando per capire cosa abbia causato l’errore dei piloti.

Poteva essere una tragedia, una delle più gravi di questo genere dell’aviazione moderna: un errore incredibile dei piloti del volo SK 2590 della Scandinavian Airlines (Sas) da Bruxelles con destinazione Copenaghen stava per decollare dalla pista di rullaggio. Cosa è successo. La vicenda risale alle scorse ore, alla sera del 5 febbraio: sebbene il volo fosse stato autorizzato al decollo dalla pista 07R, l'aereo ha erroneamente iniziato la sua rincorsa, al buio su una pista di rullaggio parallela (riportata dai media locali come E1) alle 22:03 circa ora locale. L’aereo, un Airbus A320Neo, ha toccato ben 107 nodi di velocità (quasi 200 kmh) ma giusto in tempo utile i piloti hanno interrotto il decollo fermando il velivolo con una brusca e prolungata fermata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfiorato incidente aereo a Bruxelles: piloti stavano decollando dalla pista di rullaggio, cosa è successo

