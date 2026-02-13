Ha un biglietto aereo per Houston ma si ritrova a Tokyo | l’incredibile storia di un passeggero del Nicaragua

Víctor Calderón, un passeggero nicaraguense, aveva un biglietto per Houston, ma si è svegliato a Tokyo. La sua prenotazione si è trasformata in un viaggio inatteso, che ha causato confusione e sorpresa. Calderón si trovava a bordo di un volo diretto negli Stati Uniti quando qualcosa è andato storto, e ora si trova a dover capire come tornare a casa. La storia ha attirato l’attenzione sui problemi di trasporto e sulle complicazioni legate ai voli internazionali.

Ha un biglietto aereo per Houston ma anziché atterrare in America si ritrova a Tokyo, in Giappone: è l’incredibile vicenda capitata a Víctor Calderón, cittadino del Nicaragua. L’uomo si trovava a Los Angeles e dove tornare in Patria facendo scalo a Houston. Salito sull’aereo, l’uomo capisce dopo pochi minuti che c’è qualcosa che non va. Un’assistente di volo gli passa un cuscino, inusuale per un volo da 3 ore e un quarto. Poi arriva il pasto a base di cucina giapponese. Passate più di tre ore, l’uomo capisce di aver sbagliato volo. Arrivato a Tokyo, l’uomo è costretto a soggiornare in un hotel poiché privo di un visto d’ingresso. 🔗 Leggi su Tpi.it

Víctor Calderón aveva preso l’aereo a Los Angeles con destinazione Managua, in Nicaragua.

Un passeggero nicaraguense ha vissuto un’esperienza di viaggio inattesa, ritrovandosi a Tokyo anziché a Houston a causa di un errore di instradamento.

