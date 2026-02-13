Ha un biglietto aereo per Houston ma si ritrova a Tokyo | l’incredibile storia di un passeggero del Nicaragua
Víctor Calderón, un passeggero nicaraguense, aveva un biglietto per Houston, ma si è svegliato a Tokyo. La sua prenotazione si è trasformata in un viaggio inatteso, che ha causato confusione e sorpresa. Calderón si trovava a bordo di un volo diretto negli Stati Uniti quando qualcosa è andato storto, e ora si trova a dover capire come tornare a casa. La storia ha attirato l’attenzione sui problemi di trasporto e sulle complicazioni legate ai voli internazionali.
Ha un biglietto aereo per Houston ma anziché atterrare in America si ritrova a Tokyo, in Giappone: è l’incredibile vicenda capitata a Víctor Calderón, cittadino del Nicaragua. L’uomo si trovava a Los Angeles e dove tornare in Patria facendo scalo a Houston. Salito sull’aereo, l’uomo capisce dopo pochi minuti che c’è qualcosa che non va. Un’assistente di volo gli passa un cuscino, inusuale per un volo da 3 ore e un quarto. Poi arriva il pasto a base di cucina giapponese. Passate più di tre ore, l’uomo capisce di aver sbagliato volo. Arrivato a Tokyo, l’uomo è costretto a soggiornare in un hotel poiché privo di un visto d’ingresso. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondimenti su houston biglietto
Sale sull’aereo sbagliato: doveva andare in Nicaragua, passeggero si ritrova a 13000km di distanza
Víctor Calderón aveva preso l’aereo a Los Angeles con destinazione Managua, in Nicaragua.
Tokyo invece di Houston: errore di rotta aereo, passeggero risarcito e indagini sui sistemi di imbarco.
Un passeggero nicaraguense ha vissuto un’esperienza di viaggio inattesa, ritrovandosi a Tokyo anziché a Houston a causa di un errore di instradamento.
Ultime notizie su houston biglietto
Argomenti discussi: Il momento migliore per prenotare un volo nel 2026 e spendere meno, in base alla destinazione; Stop del Garante Privacy al facial scanning: il volto del passeggero non è un biglietto aereo; Stop del Garante Privacy al facial scanning: il volto del passeggero non è un biglietto aereo; Biglietti aerei sempre più cari: le ragioni dietro alla corsa dei prezzi.
Comprano un biglietto aereo solo per bere una birra al pub dell’aeroportoLocali e pub chiusi per il lockdown hanno gettato nello sconforto tantissimi appassionati di bevute in compagnia. Ma per gli irlandesi deve essere stato un vero sacrilegio non poter più consumare una ... 105.net
Olimpiadi, aumentano i prezzi dei biglietti aerei ma non per tuttiLondra guida la classifica insieme alle prenotazioni più alte in Europa +9,4% rispetto a un anno fa. Più contenute Parigi e Francoforte ... ilsole24ore.com
Buonasera a tutti, a febbraio andrò a New York, ho disponibile 1 biglietto della partita di basket tra New York Knick’s vs Houston rockets, sarà al Madison square garden esattamente il 21 febbraio, purtroppo un mio amico non può più partire e quindi ho un bigl - facebook.com facebook