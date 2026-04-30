Il 29 aprile si è conclusa un'edizione di Siamo Danza, programma trasmesso su Rai 1 dedicato alla danza. Tra i protagonisti, Eleonora Abbagnato ha ricevuto il voto più alto, 9, grazie alla sua performance. Nikita Perotti e Samuel Peron sono stati invece valutati con un 8, sorprendendo il pubblico con le loro esibizioni. La trasmissione si propone di portare sul piccolo schermo un’arte spesso poco rappresentata in televisione.

Eleonora Abbagnato porta la danza in televisione e lo fa in un modo unico con Siamo Danza, lo show in onda su Rai 1 che punta i riflettori su un’arte straordinaria e spesso ignorata dal piccolo schermo. L’occasione è la celebrazione della Giornata Internazionale della Danza, ma la ballerina riesce a creare un racconto corale, fatto di musica, coreografie ed emozioni. Sul palco di Palermo si avvicendano volti del pubblico televisivo, cantanti, comici e ballerini di fama internazionale, per una serata che coinvolge e conquista. Eleonora Abbagnato regina indiscussa. Voto: 9. Ex prima ballerina dell’Opera di Parigi ed etoile di fama internazionale: Eleonora Abbagnato è il cuore pulsante di Siamo Danza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Siamo Danza, le pagelle del 29 aprile: Abbagnato stella dello show (9), Nikita Perotti e Samuel Peron sorprendono (8)

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