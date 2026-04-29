I n occasione della Giornata Internazionale della Danza, stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda Siamo danza, serata-evento registrata al Teatro Massimo di Palermo per celebrare l’arte del movimento come linguaggio universale, capace di unire epoche, culture e generazioni. Uno show ricchissimo di ospiti non solo del mondo della danza ma anche del cinema, della musica e della tv. Eleonora Abbagnato e la danza nei musei: «Può dare vita a queste meraviglie» X Leggi anche › Eleonora Abbagnato: «A Parigi mi chiamavano “la piccola mafiosa”» Siamo danza stasera 29 aprile su Rai 1 la serata-evento con Eleonora Abbagnato, Giuseppe Fiorello, Noemi e Anna Ferzetti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In prima serata lo show-evento "Siamo danza" con la direzione artistica di Eleonora Abbagnato

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