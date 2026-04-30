Si spara negli uffici del supermercato | il 67enne non ce l’ha fatta

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave episodio in un supermercato situato in contrada San Chirico, alle porte della città. Durante l’incidente, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco negli uffici del supermercato. Un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a sopravvivere. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si aggrava il bilancio del grave episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in un supermercato di contrada San Chirico, alle porte della città. L ’uomo, Nicola Romano, di 67 anni, protagonista del gesto avvenuto all’interno dei locali adibiti ad uffici della struttura commerciale, è deceduto in ospedale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale San Pio in codice rosso, le sue condizioni si sono rivelate sin da subito disperate e il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero. Resta ora da chiarire ogni dettaglio della vicenda, mentre gli investigatori proseguono il lavoro per definire con precisione quanto avvenuto all’interno della struttura commerciale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si spara negli uffici del supermercato: il 67enne non ce l’ha fatta Notizie correlate Si spara in un supermercato: 67enne ricoverato in gravissime condizioniTempo di lettura: < 1 minuto Un grave fatto di cronaca si è consumato nel primo pomeriggio di oggi alle porte della città, dove si è verificato un... Tragico incidente stradale, Massimiliano non ce l’ha fatta. Il cuore del 56enne si è fermato nella notteMontignoso, 26 aprile 2026 – Un tremendo incidente stradale ha strappato via la vita a Massimiliano Alessi, 56enne residente a Massa, ma molto... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Uomo spara nel centro di Atene, almeno cinque feriti. Caccia all’assalitore; A 15 anni spara al rivale alla fermata del bus, il video sui telefonini: la lite nata sui social; Roma, uccise il ladro sorpreso in un ufficio all'Eur, sparandogli alle spalle: Errore enorme del carabiniere; Grecia, 89enne arrestato dopo due sparatorie e ore di fuga: 5 feriti. Telesveva. . MATTINATA DI SANGUE A FOGGIA, UN MORTO E DIVERSI FERITI IN UNA MAXI SPARATORIA – SI TORNA A SPARARE A BARI VECCHIA, FERITA UN’ANZIANA: SI TEME UNA NUOVA GUERRA TRA CLAN – SALUMI DI LUSSO E CONTANTI: - facebook.com facebook Avrebbe ammesso di essere stato lui a sparare contro due manifestanti dell’ANPI, dichiarando anche di appartenere alla ‘Brigata Ebraica’ – l’organizzazione che ha tentato di infangare la manifestazione di Milano presentandosi in piazza con le effigi di Trump x.com