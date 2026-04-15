Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari | ricoverato in gravissime condizioni

Un bambino di sette anni è stato ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico di Bari dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio situato in via Leotta, nel quartiere San Paolo. La caduta si è verificata in un'area condominiale e le cause sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un bimbo di 7 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Bari dopo essere precipitato dal settimo piano di un edificio in via Leotta, nel quartiere San Paolo del capoluogo pugliese. L'episodio si è verificato attorno alle 20.30.Sul posto sono giunti i carabinieri e le ambulanze.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bari, bambino di 6 anni precipita dal balcone al sesto piano: è ricoverato in condizioni gravissime Leggi anche: Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissime Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari: ricoverato in gravissime condizioni; Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissime; Arrestata in Svizzera coppia di Borgomanero accusata di aver causato la morte del figlio di 7 mesi; Bimbo di 7 anni azzannato da un cane. BIMBO SAN PAOLO Bari, morto il bimbo di 7 anni caduto dal settimo piano: indagano i carabinieriNon ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato nella serata di ieri dal balcone di un appartamento al settimo piano di una palazzina popolare nel quartiere San Paolo, a Bari. Il piccolo è morto ... statoquotidiano.it Dramma a Bari, bimbo di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano (1 / 2)Ci sono notizie che arrivano come un sussurro, ma che nel giro di pochi minuti si trasformano in un’onda impossibile da fermare. È una di quelle giornate in cui il tempo sembra rallentare, mentre qual ... donna.fidelityhouse.eu Bari, bimbo di 6 anni precipita dal balcone al 6° piano: è in condizioni disperate - facebook.com facebook Tragedia a Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano al San Paolo: è in fin di vita al Policlinico - News x.com