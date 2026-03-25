Operaio ferito nel porto di Pozzuoli è ricoverato in gravissime condizioni

Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina durante un incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli. L’incidente si è verificato nel cantiere del pontone anti-bradisismo, e le sue condizioni sono considerate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. La vicenda è oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Restano gravissime le condizioni dell’operaio di 37 anni rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro nel cantiere del pontone anti-bradisismo al porto di Pozzuoli. L’uomo, colpito violentemente al volto durante le operazioni di montaggio di una grossa rampa metallica, è stato sottoposto a intervento neurochirurgico nell’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando insieme ad altri due colleghi all’installazione della struttura in acciaio destinata a collegare il molo al pontone galleggiante, infrastruttura progettata per agevolare le operazioni di imbarco e sbarco dai traghetti dei veicoli diretti verso Ischia e Procida limitando i disagi legati al sollevamento dei fondali prodotto dal bradisismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operaio ferito nel porto di Pozzuoli, è ricoverato in gravissime condizioni Articoli correlati Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: operaio in condizioni gravissimeIl 37enne è rimasto ferito a Pozzuoli durante il montaggio del pontone galleggiante anti-bradisismo. Leggi anche: Grave incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: operaio ferito Altri aggiornamenti su Operaio ferito Temi più discussi: Incidenti sul lavoro: nel porto di Pozzuoli ferito gravemente un operaio; Incidenti sul lavoro: nel porto di Pozzuoli ferito gravemente un operaio; Porto di Ravenna, grave incidente a operaio di 65 anni; Incidenti sul lavoro: nel porto di Pozzuoli ferito gravemente un operaio. Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di PozzuoliUn operaio è rimasto ferito gravemente ed altri due in maniera più lieve dopo essere stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone ... ansa.it Operaio ferito nel porto di Pozzuoli, è ricoverato in gravissime condizioniRestano gravissime le condizioni dell'operaio di 37 anni rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro nel cantiere del pontone anti-bradisismo al porto di Pozzuoli. (ANSA) ... ansa.it Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli Un operaio è rimasto ferito gravemente ed altri due in maniera più lieve dopo essere stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso - facebook.com facebook Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli. Altri due in condizioni più lievi mentre issavano pontone antibradisismo #ANSA x.com