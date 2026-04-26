Bellano si ribalta col trattore in una zona impervia | recuperato e portato in ospedale

A Bellano, nel lecchese, un trattore si è ribaltato in una zona difficile da raggiungere. L’uomo alla guida è stato sbalzato a terra ed è rimasto intrappolato in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, che hanno recuperato il ferito e lo hanno trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore a causa della posizione impervia del luogo.

Bellano (Lecco), 26 aprile 2026 – L' urto del trattore che stava guidando lo ha s balzato a terra i n una zona impervia, dove è rimasto bloccato in attesa che i soccorsi riuscissero a individuarlo e recuperarlo. Un incidente avvenuto questa mattina, dal quale è uscito ferito un uomo di 79 anni, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Gravedona in codice giallo, che indica una condizione di media gravità. L'intervento di soccorso è avvenuto a metà mattinata a Bellano, in località San Grato, un'area impervia a completamente boschiva attraversata dalla strada provinciale 66, che forma diversi tornanti. Il trattore stava salendo su questo tratto, quando il conducente è stato sbalzato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellano, si ribalta col trattore in una zona impervia: recuperato e portato in ospedale Notizie correlate Bellano, escursionisti bloccati in una zona impervia: recuperati con elicottero e verricelloBellano (Lecco), 21 marzo 2026 – Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco in azione per il recupero di due persone disperse in una zona... Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni.