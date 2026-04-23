Le guide del Gargano fanno rete | 31 guide professionistiche si uniscono per il futuro del Gargano

In un'iniziativa coordinata, 31 guide professioniste della zona del Gargano hanno deciso di collaborare per migliorare i servizi offerti ai visitatori. Questa rete mira a condividere competenze e risorse, puntando a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale locale. La collaborazione riguarda sia aspetti organizzativi che di promozione, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio. La partnership è stata ufficializzata attraverso un incontro tra le guide coinvolte.

l’impegno dei singoli professionisti in un’azione collettiva autorevole e riconosciuta. Come moderna, sicura e interconnessa, dotata di cartografia e segnaletica uniformata. promuovendo il Gargano come destinazione slow ed outdoor di livello internazionale. valorizzato e accessibile. I firmatari della Rete hanno incontrato, lunedì 20 Aprile, il delle guide professioniste. L’incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso .🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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