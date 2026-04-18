Inseguimento in centro a Viterbo | deruba una ragazza e scappa arrestato

Nella zona centrale di Viterbo, un uomo ha sottratto degli effetti personali a una ragazza e poi ha cercato di allontanarsi velocemente tra le vie del centro. La scena è stata notata da alcune persone che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno inseguito il sospetto e alla fine lo hanno fermato e arrestato.

Deruba una ragazza e tenta di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico di Viterbo. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, intorno alle 14 del 17 aprile ha avvicinato la giovane in via Matteotti sottraendole del denaro.Scattato l'allarme, i poliziotti della squadra volante.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Deruba una ragazza che fa shopping al centro commerciale poi "l'errore": riconosciuta e arrestata Leggi anche: Caos in centro a Milano, scippa una ragazza e 'sfida' la polizia: arrestato 21enne Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inseguimento in centro a Viterbo: deruba una ragazza e scappa, arrestato; Assalto notturno a un megastore di elettronica: inseguimento da film da Vittuone a Milano, un arresto; Inseguimento in centro a Bollate, il cileno in fuga preso a Milano con un complice, soldi e gioielli; Massa Lombarda. Inseguimento in centro dopo un furto, 35enne arrestato. Inseguimento in centro a Bollate, il cileno in fuga preso a Milano con un complice, soldi e gioielliPreso il cileno protagonista dell’inseguimento fino in centro a Bollate di un mese fa. La Polizia di Stato di Milano ha eseguito il fermo nei confronti di ... ilnotiziario.net Follia in tangenziale a Messina: spari e inseguimento, uomo fermato in centroPaura nel tardo pomeriggio di ieri a Messina, dove un inseguimento partito in tangenziale si è concluso con un arresto nel cuore della città. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino ... strettoweb.com Un altro inseguimento da film tra le volanti della polizia di stato della Questura di Bari e una banda di ladri di auto, questo pomeriggio, dopo quello consumatosi ieri mattina tra il quartiere Sant'Anna e San Giorgio. Stavolta i ladri, intercettati a bordo di una Giuli - facebook.com facebook Guida come un pazzo, inseguimento a tutto gas: arrestato x.com