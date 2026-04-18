Inseguimento in centro a Viterbo | deruba una ragazza e scappa arrestato

Da viterbotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona centrale di Viterbo, un uomo ha sottratto degli effetti personali a una ragazza e poi ha cercato di allontanarsi velocemente tra le vie del centro. La scena è stata notata da alcune persone che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno inseguito il sospetto e alla fine lo hanno fermato e arrestato.

Deruba una ragazza e tenta di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico di Viterbo. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, intorno alle 14 del 17 aprile ha avvicinato la giovane in via Matteotti sottraendole del denaro.Scattato l'allarme, i poliziotti della squadra volante.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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