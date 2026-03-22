Offre un passaggio a una donna in Valtellina e abusa di lei nella cabina del tir | camionista arrestato

Un camionista è stato arrestato a Berbenno di Valtellina con l’accusa di aver abusato di una donna nella cabina del suo veicolo. L'intera vicenda si è svolta in provincia di Sondrio, dove l'uomo aveva offerto un passaggio alla donna prima di commettere il reato. La polizia ha eseguito l'arresto dopo aver raccolto elementi sufficienti per procedere.

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una donna a Berbenno di Valtellina (Sondrio). La violenza si sarebbe consumata all'interno della cabina del camion dell'indagato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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