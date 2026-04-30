Si immerge nel mare di Taranto e volano 100 cicogne sulla sua testa l'ornitologo | Uno sguardo privilegiato sulla migrazione

Un pescatore in apnea ha filmato uno stormo di circa cento cicogne che sorvolava il mare di Taranto, offrendo un'istantanea del passaggio primaverile degli uccelli. L'immagine, catturata dalla sua telecamera, mostra le cicogne in volo sopra le acque, mentre un ornitologo commenta l'evento come un'opportunità unica di osservare da vicino il fenomeno migratorio. La scena testimonia un momento di passaggio migratorio nel mare pugliese.

Un pescatore in apnea filma uno stormo di cicogne sopra di lui nel mare di Taranto: un punto di vista sullo spettacolo della migrazione primaverile degli uccelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli: “È uno squalo che si immerge negli abissi”I costumi di Lara Naki Gutmann raccontano emancipazione e potenza: da Lidia Poët allo squalo, la designer Marika Poli racconta a Fanpage.

Ladro morto dopo tentato furto ad Arezzo, l’autopsia: “Dissanguato in 100 secondi, infilzato sulla recinzione”Il 46enne Cristea Arben è morto dissanguato mentre fuggiva dopo il tentato furto in una villetta di Arezzo.

Contenuti e approfondimenti

Si immerge nel mare di Taranto e volano 100 cicogne sulla sua testa, l’ornitologo: Uno sguardo privilegiato sulla migrazioneUn pescatore in apnea filma uno stormo di cicogne sopra di lui nel mare di Taranto: un punto di vista sullo spettacolo della migrazione primaverile degli ... fanpage.it

Taranto, il mare torna alla comunità con Custodi della Costa è progetto miti di mareUn tratto di costa che torna a respirare grazie all’impegno condiviso di volontari, associazioni e giovani arrivati anche da esperienze internazionali: al lido di Cimino, a Taranto, la cura dell’ambie ... trmtv.it