Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli | È uno squalo che si immerge negli abissi
Lara Naki Gutmann ha scelto costumi con tagli particolari alle Olimpiadi, spiegando che rappresentano uno squalo che si immerge negli abissi. La stilista Marika Poli ha lavorato per creare capi che trasmettono forza e libertà, ispirandosi a figure come Lidia Poët e all’immagine di un predatore marino. I dettagli sui costumi sono stati studiati per sottolineare il carattere deciso dell’atleta, che si prepara a sfidare le acque con un look simbolico e potente. La scelta dei materiali e delle forme rispecchia questa visione.
I costumi di Lara Naki Gutmann raccontano emancipazione e potenza: da Lidia Poët allo squalo, la designer Marika Poli racconta a Fanpage.it come ogni dettaglio sia simbolo sul ghiaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireLara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale.
LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per continuare a stupireLara Naki Gutmann gareggia oggi nel corto femminile di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026, motivata dalla voglia di migliorare il suo punteggio e lasciare il segno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cime Tempestose: perché i 50 costumi di Margot Robbie sono storicamente sbagliati; Cime Tempestose: il perché degli (strani) vestiti di Margot Robbie; Il mare in un bicchiere: l’arte visiva di Giovanna Quaratino, talento lucano del costume tra cinema e teatro; Pupo sindaco, aretini campioni di curling, i costumi di Carnevale più ricercati.
Carnevale: 5 film dove il trucco e i costumi hanno fatto la storia del cinemaIl Carnevale non è solo una festa di calendario; è uno stato mentale, un ... msn.com
Carnevale, mille costumi per bambini sequestrati dai Nas di CataniaCATANIA – Oltre mille costumi di carnevale destinati a bambini sono stati sequestrati. I carabinieri del Nas di Catania li hanno posti sotto sequestro in un magazzino di un grossista cinese nella ... livesicilia.it
LIBERA E LEGGERA Pronti ad ammirare il programma libero di Lara Naki Gutmann Si assegnano le medaglie nel singolo femminile… E si chiude lo spettacolo olimpico del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! Goditelo Lara #ItaliaTeam FISG - facebook
LIBERA E LEGGERA Pronti ad ammirare il programma libero di Lara Naki Gutmann Si assegnano le medaglie nel singolo femminile… E si chiude lo spettacolo olimpico del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! Goditelo Lara #ItaliaTeam @fisg_i x.com