Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli | È uno squalo che si immerge negli abissi

I costumi di Lara Naki Gutmann raccontano emancipazione e potenza: da Lidia Poët allo squalo, la designer Marika Poli racconta a Fanpage.it come ogni dettaglio sia simbolo sul ghiaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireLara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale.

LIBERA E LEGGERA Pronti ad ammirare il programma libero di Lara Naki Gutmann Si assegnano le medaglie nel singolo femminile… E si chiude lo spettacolo olimpico del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! Goditelo Lara #ItaliaTeam FISG - facebook

