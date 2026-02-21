Ladro morto dopo tentato furto ad Arezzo l'autopsia | Dissanguato in 100 secondi infilzato sulla recinzione

Un uomo di 46 anni, identificato come Cristea Arben, ha perso la vita durante una fuga da un tentato furto a Arezzo. Secondo l’autopsia, è stato dissanguato in soli 100 secondi dopo essere stato infilzato sulla recinzione di una proprietà privata. La scena si è svolta in un quartiere residenziale, dove i residenti hanno assistito alla drammatica fuga. La polizia sta indagando sulle cause che hanno portato alla morte del ladro.

