Si ferma all’autogrill con Range Rover rubata | Aspettavo solo un panino già che c’ero ho clonato tutto

Un uomo ha parcheggiato la sua Range Rover rubata in un autogrill, dove si era fermato per comprare un panino. Durante il controllo di routine, sono stati riscontrati elementi che hanno portato alla scoperta di una clonazione dei dati del veicolo. La sosta si è conclusa con l’arresto dell’uomo, dopo che sono stati trovati elementi che collegano il veicolo a un furto precedente. La vicenda si inserisce in una serie di episodi simili in cui controlli casuali portano a sviluppi inaspettati.

AREZZO – Doveva essere una sosta veloce per sgranchirsi le gambe e magari prendere un caffè annacquato, ma si è trasformata nell’ennesimo episodio della saga italiana “Controllo a caso che rovina piani geniali”. Protagonista un uomo fermato dalla Polizia Stradale mentre si trovava nei pressi dell’Area di Servizio Lucignano Ovest, accanto a una Range Rover Sport che, a quanto pare, aveva più identità di un concorrente di talent show. L’auto, parcheggiata con fare innocente e apparentemente abbandonata come una Panda del ’98, ha però attirato l’attenzione degli agenti. “Era troppo normale per essere normale”, ha dichiarato una fonte, indicando come primo indizio delle targhe “sospettosamente perfette, quasi come se fossero finte”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Si ferma all’autogrill con Range Rover rubata: “Aspettavo solo un panino, già che c’ero ho clonato tutto” Notizie correlate Range Rover Pearl of Tay: alla Milano Design Week la one-off che celebra l'artigianalitàPer il secondo anno consecutivo Range Rover è presente alla Milano Design Week con uno spazio che ripercorre a 360 gradi la storia del marchio... Range Rover alla Design Week con “Traces”, viaggio nell’artigianalità su misuraRange Rover torna alla Milan Design Week con “Traces”, un’installazione site-specific realizzata insieme allo studio londinese di spatial design...