Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2 - 12 settembre), che assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maggie Gyllenhaal presidente della Giuria internazionale a Venezia

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