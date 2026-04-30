A pochi giorni dall’apertura ufficiale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, la Giuria internazionale ha annunciato le proprie dimissioni. La decisione è stata comunicata alla vigilia dell’inizio della manifestazione, lasciando incerto il percorso artistico e organizzativo dell’evento. La rassegna, prevista per il 9 maggio, si svolgerà comunque come programmato, senza il coinvolgimento diretto della giuria internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione alla vigilia dell’apertura. La Giuria internazionale della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia ha rassegnato le dimissioni, a pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale prevista per il 9 maggio. Il gruppo era composto da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi, figure di rilievo nel panorama artistico contemporaneo. Il comunicato della Fondazione. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale della Fondazione Biennale di Venezia, che ha confermato l’uscita collettiva dei membri della giuria. Il contesto: la visita degli ispettori del Ministero.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di Venezia: la clamorosa decisione

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