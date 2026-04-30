La Giuria internazionale della Biennale di Venezia si è dimessa, secondo quanto si legge in una comunicazione ufficiale. La decisione è stata annunciata nella nota inviata oggi dall'organizzazione dell'evento. I premi, tra cui i Leoni, saranno assegnati dai visitatori durante la manifestazione. La nota non specifica i motivi della scelta della Giuria di lasciare l’incarico.

La Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che "in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61esima Esposizione Internazionale d’Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh (9 maggio – 22 novembre 2026), composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi". A pochi giorni dall’avvio ufficiale del 9 maggio, la città lagunare è diventata il teatro di una crisi senza precedenti: da settimane polemiche investono il ritorno della Russia, la minacciata esclusione dai premi degli artisti russi e israeliani, l'assenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli alle cerimonie ufficiali, l'ispezione ministeriale nella sede della Fondazione a Cà Giustinian e infine le dimissioni della giuria internazionale con l'annllamento della solenne inaugurazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di Venezia. I Leoni li daranno i visitatori

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