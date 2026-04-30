Si dimettono consiglieri cade la giunta | a San Prisco arriva il commissario

A San Prisco, il Consiglio comunale è stato sospeso dalla Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, portando alle dimissioni di alcuni consiglieri e alla caduta della giunta. La sospensione è stata decisa in seguito a decisioni prese nel corso delle ultime sedute, che hanno portato alla perdita della maggioranza. Un commissario prefettizio è stato incaricato di gestire temporaneamente gli affari dell’amministrazione comunale.

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