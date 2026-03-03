Si dimettono sei consiglieri cade la maggioranza a Valbondione Semperboni non è più sindaco

A Valbondione sei consiglieri si sono dimessi, portando alla caduta della maggioranza in Consiglio comunale e alla fine del mandato del sindaco. La decisione del gruppo di minoranza, “Avanti...”, ha determinato un cambiamento repentino nella gestione locale, lasciando il municipio senza una guida stabile. La situazione ha causato uno sconvolgimento nelle dinamiche politiche del paese.

Le dimissioni rassegnate dal gruppo di minoranza e da quattro consiglieri della maggioranza. Il Comune sarà commissariato Terremoto politico a Valbondione. Il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, “Avanti Valbondione”, ha annunciato le dimissioni dei consiglieri comunali Sergio Piffari e Alessandro Semperboni, rassegnate insieme a quelle di altri quattro consiglieri di maggioranza, tra cui il vicesindaco Michael Semperboni. L’annuncio in una nota diffusa martedì 3 marzo, lo stesso giorno in cui le dimissioni sono state depositate in Comune. La decisione ha conseguenze immediate: con l’uscita di scena dei sei consiglieri, il Consiglio comunale non è più in grado di funzionare regolarmente per mancanza del numero legale necessario alle sedute ordinarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

