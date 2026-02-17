Si dimettono i consiglieri a Raviscanina arriva il commissario

La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha deciso di sospendere il Consiglio comunale di Raviscanina dopo che sei consiglieri hanno lasciato l’incarico, portando alla crisi dell’amministrazione di Vincenzo Castrillo, eletta meno di un anno fa. Le dimissioni hanno avuto un impatto immediato sulla governabilità del paese e hanno portato all’arrivo di un commissario che gestirà temporaneamente il Comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha sospeso il Consiglio comunale di Raviscanina in seguito alle dimissioni contestuali della metà dei consiglieri, la cui scelta ha decretato la fine anticipata dell'amministrazione guidata da Vincenzo Castrillo, eletto nel maggio del 2023. La Prefetta ha inoltre nominato il viceprefetto Stefano Italiano come commissario che gestirò l'ente fino alle prossime elezioni, e ha formulato al Ministero dell'Interno proposta di scioglimento del consiglio comunale. Con Raviscanina sono quattro le amministrazioni del Casertano sciolte in modo anticipato rispetto alla naturale scadenza, e sempre per questioni di carattere strettamente politico, come le dimissioni dei consiglieri comunali; si tratta di Portico di Caserta, Pignataro Maggiore e Marcianise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Si dimettono i consiglieri, a Raviscanina arriva il commissario