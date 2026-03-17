Shock energetico l’allarme di Confimi Campania | Fino a 100 mila imprese a rischio

Confimi Campania ha lanciato un allarme riguardo a un possibile impatto grave sul sistema produttivo locale a causa dello shock energetico causato dalla crisi internazionale. Secondo l'associazione, fino a 100 mila imprese potrebbero trovarsi in difficoltà a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle conseguenze sul settore industriale regionale. La situazione mette a rischio molte attività e richiede attenzione immediata.

Lo shock energetico innescato dalla crisi internazionale rischia di travolgere il sistema produttivo campano. A lanciare l’allarme è Luigi Carfora, presidente di Confimi Industria Campania, che parla di una situazione già critica e destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Dopo l’escalation geopolitica del 28 febbraio, i mercati energetici hanno registrato aumenti rapidi e significativi: il petrolio Brent è salito di circa il 40%, il gas naturale oltre il 60% e l’energia elettrica in Italia tra il 27% e il 40%. Un’impennata che sta incidendo direttamente sui costi di imprese e famiglie. Imprese già sotto pressione. Se per i cittadini gli effetti si traducono nell’aumento di bollette e carburanti, il nodo più critico si sta formando all’interno delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, l’allarme di Agnelli (Confimi): “Con boom costi energia rischio stop industrie e fuga all’estero”

Caro materiali, l’allarme delle imprese: “Rincari fino al 60%, a rischio cantieri e lavori del Pnrr”A preoccupare le imprese impegnate nei cantieri pubblici in Abruzzo anche il rischio di effetti speculativi sui prezzi e possibili difficoltà di...

Approfondimenti e contenuti su Confimi Campania

Iran: Coldiretti, rischio shock energetico per l'agroalimentare italianoAllarme della Coldiretti sia per le conseguenze del conflitto in Iran sia per gli 'inganni' legati alla poca trasparenza in etichetta. (ANSA) ... ansa.it

Iran, l'allarme di Agnelli (Confimi): Con boom costi energia rischio stop industrie e fuga all'estero(Adnkronos) - Impianti industriali fermi e fuga degli imprenditori all'estero. E' il rischio che corre il nostro Paese, secondo Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, con il prolungarsi del c ... msn.com