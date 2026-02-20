Devi morire tu e i tuoi genitori! | offese social choc per il tennista Bellucci dopo una sconfitta

Mattia Bellucci, 24enne tennista italiano, ha ricevuto minacce di morte e insulti pesanti sui social dopo una sconfitta in una partita importante. Le parole offensive, tra cui “Devi morire, tu e i tuoi genitori!”, sono apparse in modo virale, scatenando reazioni di sdegno tra i fan. L’episodio evidenzia come il cyberbullismo continui a colpire gli sportivi, anche giovani e in crescita. La diffusione di messaggi così violenti suscita preoccupazione tra gli esperti di sicurezza online.

Mattia Bellucci, 24enne tennista italiano, è finito al centro di una nuova ondata di offese e minacce online dopo una recente sconfitta, evidenziando l'aumento preoccupante di messaggi di odio rivolti agli atleti sui social network. Il caso, riportato da SuperTennis, rientra in un fenomeno che colpisce sempre più tennisti e sportivi, con commenti aggressivi e intimidatori scatenati da semplici risultati di gara. Toni inquietanti sui social Secondo quanto riporta la testata specializzata, il tenore dei messaggi indirizzati a Bellucci dopo una sua sconfitta è stato definito "a dir poco inquietante", con minacce di morte e insulti personali indirizzati non solo all'atleta ma anche ai suoi familiari.