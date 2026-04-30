Sheppard strappa la palla a LeBron | Detroit Cleveland e Houston Gli highlights

Nella notte italiana si sono disputate tre partite di playoff NBA, con momenti salienti per le rispettive squadre. Cunningham ha segnato 45 punti, contribuendo a mantenere in corsa Detroit. In altre gare, Sheppard ha recuperato la palla da LeBron James, mentre le squadre di Detroit, Cleveland e Houston sono scese in campo per le rispettive sfide del turno. Gli highlights delle partite sono disponibili nelle clip delle gare-5.