Sotto di 3 palla a Houston | il miracolo di LeBron salva i Lakers

Nella notte di playoff NBA si sono disputate tre partite, con momenti chiave e conclusioni di rilievo. In particolare, una partita ha visto il giocatore di Houston portare avanti la squadra di tre punti, mentre un'altra ha avuto un canestro decisivo di un giocatore di Boston. In un match, LeBron James ha segnato un canestro che ha permesso ai Lakers di mantenere vive le speranze di qualificazione.

Gli highlights delle tre partite di playoff della notte Nba. Tatum segna il canestro decisivo nella vittoria di Boston contro Philadelphia, i Rockets buttano via un vantaggio di 6 punti 30" dalla fine contro i Lakers (decisiva la tripla di LeBron James che porta i Lakers all'overtime), senza Wembanyama San Antonio vola con Harper e Castle contro Portland.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sotto di 3, palla a Houston: il miracolo di LeBron salva i Lakers Notizie correlate Doncic-Lebron stellari, i Lakers stendono Houston: 7ª vittoria di fila. Boston schiaccia i WarriorsLuka Doncic è on fire: sfiora la tripla doppia con 40 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, e regala ai Lakers la settima vittoria consecutiva. LeBron e Kennard lanciano i Lakers: Houston va ko. Knicks avanti con Towns e BrunsonNella gara-1 dei quarti playoff i Knicks superano con personalità gli Hawks al Garden, i Lakers (senza Doncic e Reaves) hanno la meglio sui Rockets,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Madrid, i primi colpi di Rafael Jr: tecnica e coordinazione sotto lo sguardo di papà Nadal; Colpaccio Genoa: a Pisa Ekhator e Colombo ribaltano lo svantaggio, finisce 2-1. E' sigillo sulla salvezza; La palla al piede dell’auto elettrica? Il fisco su ricarica e flotte aziendali; Flavio Cobolli cade sotto i colpi di Ben Shelton in finale all’ATP 500 di Monaco. Sotto di due gol, i rossoblù reagiscono con Arrieta e Tonidandel: pari prezioso ma resta il rammarico per il sorpasso sfiorato nel finale. Serviranno due vittorie nelle ultime due gare e sperare nelle sconfitte delle altre - facebook.com facebook Si va all'intervallo con le Leonesse sotto di 6 punti. Il punteggio a metà partita dice Schio 39 Reyer 35. Kaila Charles in doppia cifra con 11 punti. x.com