Tor San Lorenzo oltre mezzo chilo di hashish in auto | arrestato 26enne

A Tor San Lorenzo, un giovane di 26 anni è stato fermato dai carabinieri mentre guidava la sua auto con oltre mezzo chilo di hashish a bordo. I militari hanno deciso di controllare il veicolo durante un posto di blocco e hanno scoperto la droga nascosta nel bagagliaio. La sostanza, probabilmente destinata allo spaccio nella zona, ha portato all'arresto immediato del ragazzo.

Ardea, 17 ottobre 2026 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato in flagranza un 26enne del posto, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Mezzo chilo di droga. Nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri hanno notato l'uomo a bordo di un'autovettura ferma lungo la carreggiata mentre cedeva una bustina contenente presumibilmente sostanza stupefacente a un pedone in transito. L'intervento immediato dei militari ha consentito di bloccare i soggetti e procedere ai controlli.