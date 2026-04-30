Sfregio a Silvio Berlusconi | la furia del mondo politico

Un nuovo episodio coinvolge Silvio Berlusconi, questa volta con una decisione giudiziaria negativa che riapre vecchie tensioni politiche. Dopo aver ricevuto l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa, il suo nome torna al centro dell’attenzione a causa di un pronunciamento legale sfavorevole. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo politico, riaccendendo discussioni legate al passato dell’ex premier.

Non basta l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa. Su Silvio Berlusconi arriva un altro verdetto, stavolta negativo, che riapre ferite politiche mai chiuse. A Bergamo, il Consiglio comunale ha respinto la proposta di dedicare una via o una piazza al fondatore di Forza Italia. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito e diviso il mondo politico. Il voto è stato netto: 18 contrari contro 11 favorevoli. A presentare la proposta era stata la consigliera di Forza Italia Giulia Ceci, che già nel 2023 aveva avanzato un’iniziativa simile. L’obiettivo era quello di rendere un omaggio stabile a una figura considerata centrale nella storia politica italiana recente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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