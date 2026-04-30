Bergamo sfregio a Silvio Berlusconi | niente via Furia della Lega

A Bergamo, il consiglio comunale ha deciso di non intitolare una via a Silvio Berlusconi. La scelta ha suscitato la reazione della Lega, mentre l’ex presidente del Consiglio ha commentato ironicamente l’episodio, ricordando le accuse di comunismo rivoltegli in passato. La discussione si è svolta durante la seduta, con alcuni consiglieri che hanno espresso il loro diniego all’assegnazione del nome. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra i presenti.

«Siete ancora ed oggi, come sempre, dei poveri comunisti». Deve averlo pensato anche ieri, Silvio Berlusconi, mentre dalla sua nuvoletta osservava il consiglio comunale di Bergamo che ha deciso di negare l’intitolazione di una via all’ex presidente del Consiglio. Nonostante un centrodestra compatto nel sostenere la richiesta, la sinistra che governa la città con il sindaco dem Elena Carnevali, non ne ha voluto sapere. Il risultato finale della votazione è stato di 18 a 11 per il no a “via Silvio Berlusconi”. Per il deputato della Lega, Alberto Di Rubba è stata «una decisione che ha il sapore di una scelta ideologica e che rappresenta un’occasione persa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bergamo, sfregio a Silvio Berlusconi: niente via. Furia della Lega Notizie correlate Malpensa resta l'aeroporto "Silvio Berlusconi": "Non decidono i Comuni" | Marina Berlusconi: è stato l'ennesimo attacco giudiziarioAeroporto di Milano-Malpensa Silvio Berlusconi, il nome di uno dei principali scali italiani è stato confermato dal Tribunale amministrativo... Umberto Smaila: “Silvio Berlusconi non amava i baffi, ma a me non disse mai niente. Voleva che lo accompagnassi a cantare canzoni in francese. Colpo Grosso? Delle critiche bacchettone mai fregato nulla”“Colpo grosso” è stato un programma cult, andato in onda per 5 stagioni dal 1987 al 1992 in seconda serata su Italia 7. Una raccolta di contenuti Si parla di: Bergamo, sfregio a Silvio Berlusconi: niente via. Furia della Lega | Libero Quotidiano.it. Bergamo, la via negata a Silvio Berlusconi spacca il consiglio comunale. La Lega: «Scelta ideologica». Il Pd: «Inopportuno»Con 18 voti contrari e 11 favorevoli è stata respinta la proposta della consigliera di FI Giulia Ceci di intitolare una via o una piazza in città all'ex premier ... bergamo.corriere.it Berlusconi, Pier Silvio e Marina: perché non entreranno in politica e quanto vale oggi l’impero Fininvest?Chissà se vedremo mai un erede Berlusconi, in particolare Pier Silvio, a cimentarsi nell’agone politico? Difficile che possa capitare. Al di là delle suggestioni, che come un fiume carsico emergono di ... milanofinanza.it