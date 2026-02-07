Da questa mattina, i treni tra Vibo Pizzo e Mileto continuano a subire modifiche. La circolazione è stata sospesa o spostata per permettere i lavori di ammodernamento sulla rete ferroviaria. I pendolari devono fare i conti con ritardi e cambi di percorso fino a nuovo avviso.

Per consentire i lavori programmati per l'ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto, proseguono le modifiche alla circolazione dei treni dall'8 febbraio.Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria-Roma-Milano-Torino, Reggio Calabria – Venezia e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Vibo Pizzo Mileto

Per circa un mese, tra Roma e Napoli saranno in atto modifiche alla circolazione notturna dei treni, dovute a lavori programmati nelle stazioni di Minturno e Villa Literno.

Lunedì 19 gennaio, iniziano lavori di manutenzione Rfi tra Bergamo e Montello, con modifiche alla circolazione ferroviaria.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vibo Pizzo Mileto

Argomenti discussi: Treni, a Reggio Calabria ancora modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e Mileto; Milano-Cortina, costi di treni e voli alle stelle. Partire dalla Calabria è un salasso – I COSTI; Lavori sulla linea tirrenica: dall’8 febbraio modifiche alla circolazione dei treni in Calabria – I DETTAGLI · LaC News24; Trenitalia, in Calabria modifiche alla circolazione.

Caos treni in Calabria: lavori in corso e corse modificate anche tra Reggio e CosenzaDa sabato 8 febbraio modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori di ammodernamento con modifiche di orario e limitazioni di percorso: coinvolti Frecciarossa, Intercity e treni Regionali ... quicosenza.it

Lavori sui Binari: Cambi Orari Treni da Vibo a MiletoDa martedì 8 febbraio, partono i cantieri per modernizzare la rete ferroviaria tra Vibo, Pizzo e Mileto, con variazioni agli orari di decine di treni a lunga e breve percorrenza. Impatti sui Treni a L ... cn24tv.it

Francesco De Crea, 29 anni con invalidità del 74%, attraversa l'Italia da Reggio Calabria per un contratto come allestitore di stand a Predazzo. Dopo aver superato corso di sicurezza e visita medica con esito positivo, l'agenzia Adecco lo respinge all'ultimo mo facebook