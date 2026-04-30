Sfiorata la tragedia fuori scuola | tenta di investire il comandante della Municipale

Nelle vicinanze di un istituto scolastico in Via Lombardia ad Afragola, si è verificato un tentativo di investimento ai danni del comandante della Municipale. Gli agenti, impegnati in controlli da alcuni giorni, sono intervenuti sul posto dopo l'episodio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non ci sono feriti. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire le modalità e le responsabilità.

Sfiorata la tragedia all'esterno dell’Istittuo Scolastico Pertini, in Via Lombardia ad Afragola. Gli uomini della Municipale da diversi giorni stanno effettuando controlli. Verso le ore 8 del mattino un ragazzo ha accompagnato fuori un amico. Mentre l’amico scendeva dal motociclo, il comandante.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Donna tenta di uccidere la sua compagna con un guinzaglio a Pavia: tragedia sfiorataHa colpito la compagna con un bastone in legno e poi ha tentato di strangolarla con un guinzaglio. Leggi anche: Suv ad alta velocità travolge un'auto della scuola guida: sfiorata l'ennesima tragedia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia sfiorata a Bari: vigile del fuoco fuori servizio salva un uomo sospeso all’ottavo piano; Paura sulla 460: camion invade la corsia e si ribalta, tragedia sfiorata all’alba; Auto fuori strada prende fuoco: a bordo giovane mamma e il figlio di 2 anni - BresciaToday; Auto fuori controllo decolla sul marciapiede, sfiorata la tragedia. Autista sviene, studenti eroi fermano l’autobus in corsa. Tragedia sfiorata, la scena da filmMomenti di grande paura nella contea di Hancock, in Mississippi, dove un gruppo di studenti è riuscito a evitare una tragedia prendendo il controllo di un autobus rimasto senza conducente. affaritaliani.it Tragedia sfiorata a Bari: vigile del fuoco fuori servizio salva un uomo sospeso all’ottavo pianoE' accaduto ieri pomeriggio alle 16.30 nei pressi della sede centrale dei Vigili del fuoco. L’uomo, in evidente stato di difficoltà, si trovava sospeso tra due balconi ... lagazzettadelmezzogiorno.it CALCIO: Il bilancio del ds tra salvezza, Coppa Italia sfiorata e voglia di restare - facebook.com facebook Inter-Verona, spunta un altro aneddoto: sfiorata la rissa #Nasca- #Gervasoni x.com