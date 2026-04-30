Sfilata di auto storiche | I motori in marcia a difesa delle donne

Una sfilata di auto storiche si è svolta in città con l’obiettivo di sostenere una campagna a tutela delle donne. L’evento ha visto protagonisti veicoli d’epoca che si sono mossi lungo le vie principali, coinvolgendo anche una delegazione che partirà da Legnano. La manifestazione ha avuto carattere sia dimostrativo che solidale, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla tutela delle donne.

In strada per una missione sociale e un’iniziativa che prenderà le mosse anche da Legnano: "1522. Motori in marcia contro la violenza sulle donne" è il titolo dell’evento istituzionale e culturale che trasformerà i veicoli d’epoca in ambasciatori di consapevolezza e che verrà presentato ufficialmente venerdì 8 maggio a Palazzo Isimbardi, a Milano. In quell’occasione Susanna Galli e Diana De Marchi per Città Metropolitana, Elisabetta Cozzi (direttrice del Museo Fratelli Cozzi di Legnano) e Valeria Lorenzelli (100 Sedie Rosse di UpTown Milano), spiegheranno l’impatto e le finalità del progetto. L’iniziativa scaturisce dalla sinergia tra Città...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sfilata di auto storiche: "I motori in marcia a difesa delle donne" Notizie correlate La manifestazione di Cadom. In marcia nel cuore di Monza a difesa dei diritti delle donneAppuntamento domani alle 10 con il Cadom di Monza (Centro aiuto donne maltrattate) per manifestare contro il Ddl Bongiorno, relativo alla violenza di... Motori. Le auto storiche sfilano in AppenninoL’Appennino modenese sarà il teatro sabato della nona edizione del ’Wolf Pass’, l’evento inserito nel format nazionale ’Ruote nella Storia’, promosso... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sfilata di auto storiche: I motori in marcia a difesa delle donne; Da Legnano a Milano per sostenere il numero antiviolenza 1522: domenica 10 maggio la sfilata di auto e moto storiche; Terre di Canossa. Torna la sfilata di auto d’epoca; Leggende della F1 e auto storiche: torna il Gran Premio di Bari, scattano le limitazioni al traffico. Sfilata di auto storiche: I motori in marcia a difesa delle donnePrenderà il via venerdì prossimo da Legnano la manifestazione. Obiettivo: la promozione del numero antiviolenza 1522. ilgiorno.it Da Legnano a Milano per sostenere il numero antiviolenza 1522: domenica 10 maggio la sfilata di auto e moto storicheL'evento «1522. Motori in marcia contro la violenza sulle donne» parte dal Museo Fratelli Cozzi di Legnano. Raccolta fondi dedicata alla «Fondazione Una Nessuna Centomila» ... milano.corriere.it Sembra di essere a Miami vero Ieri la sfilata di Iuman è stata veramente bellissima! Non vedo l’ora arrivi l’estate per indossare la nuova collezione mare! @iuman #iuman #roadtosummer #adv - facebook.com facebook “Tutti vogliono essere noi”. Nel cortile della Pinacoteca di Brera la frase rimbalza di bocca in bocca, sussurrata tra centinaia di persone, tutte lì per lo stesso motivo: entrare, anche solo per pochi secondi, nel mondo inaccessibile de "Il diavolo veste Prada 2". Si x.com