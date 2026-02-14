la manifestazione di cadom in marcia nel cuore di monza a difesa dei diritti delle donne

Il Cadom di Monza organizza una manifestazione domani alle 10 nel centro della città per protestare contro il Ddl Bongiorno, che riguarda la violenza sulle donne. La protesta nasce dalla crescente preoccupazione per le modifiche legislative che, secondo gli organizzatori, potrebbero indebolire le tutele per le vittime. Centinaia di persone si raduneranno in piazza per chiedere un cambiamento e difendere i diritti delle donne.

Appuntamento domani alle 10 con il Cadom di Monza (Centro aiuto donne maltrattate) per manifestare contro il Ddl Bongiorno, relativo alla violenza di genere. Il ritrovo in largo Mazzini e il finale in piazza Centemero: "Manifesteremo per difendere il principio fondamentale del consenso libero e attuale - anticipano le volontarie di Cadom -, così come riconosciuto dalla Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza più avanzata. Sentiamo la responsabilità di prendere parola in un momento cruciale per i diritti delle donne e per la tutela della libertà sessuale nel nostro Paese". A questa mobilitazione hanno aderito moltissime altre realtà che per vocazione si occupano di diritti: sindacati confederati, Anpi, ArciScuotivento, ArcoDonna, Boa (Brianza oltre l’Arcobaleno), Casa delle Donne di Desio, Cisda, Donne Democratiche, Pd, Avs, M5S, Futura di Villasanta, LabMonza, QDonna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

