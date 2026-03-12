Motori Le auto storiche sfilano in Appennino
Sabato, l’Appennino modenese ospiterà la nona edizione del ’Wolf Pass’, evento dedicato alle auto storiche, inserito nel circuito nazionale ’Ruote nella Storia’. La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club di Modena, Aci Storico e dal Circolo della Biella – Autostoriche, e prevede la sfilata di vetture d’epoca lungo i percorsi dell’Appennino.
L’ Appennino modenese sarà il teatro sabato della nona edizione del ’ Wolf Pass ’, l’evento inserito nel format nazionale ’ Ruote nella Storia ’, promosso da Automobile Club Modena e Aci Storico, insieme al Circolo della Biella – Autostoriche. La manifestazione porterà sulle strade della provincia alcune tra le più affascinanti auto storiche per un raduno che unisce passione motoristica, valorizzazione del territorio e scoperta delle eccellenze locali. Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 presso la sede Rcm di Casinalbo, azienda simbolo della tradizione meccanica modenese. Dopo una visita all’azienda e al museo, gli equipaggi partiranno alle 16,30 in direzione dell’Appennino modenese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
