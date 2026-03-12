Sabato, l’Appennino modenese ospiterà la nona edizione del ’Wolf Pass’, evento dedicato alle auto storiche, inserito nel circuito nazionale ’Ruote nella Storia’. La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club di Modena, Aci Storico e dal Circolo della Biella – Autostoriche, e prevede la sfilata di vetture d’epoca lungo i percorsi dell’Appennino.

L’ Appennino modenese sarà il teatro sabato della nona edizione del ’ Wolf Pass ’, l’evento inserito nel format nazionale ’ Ruote nella Storia ’, promosso da Automobile Club Modena e Aci Storico, insieme al Circolo della Biella – Autostoriche. La manifestazione porterà sulle strade della provincia alcune tra le più affascinanti auto storiche per un raduno che unisce passione motoristica, valorizzazione del territorio e scoperta delle eccellenze locali. Il programma prevede il ritrovo alle ore 16 presso la sede Rcm di Casinalbo, azienda simbolo della tradizione meccanica modenese. Dopo una visita all’azienda e al museo, gli equipaggi partiranno alle 16,30 in direzione dell’Appennino modenese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motori. Le auto storiche sfilano in Appennino

Articoli correlati

Auto storiche e doni ai bambini: la Befana dei Motori in largo San FrancescoMartedì 6 gennaio uno dei luoghi più caratteristici di Modena si colora di motori, tradizione e sorrisi.

Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Motori Le auto storiche sfilano in...

Temi più discussi: Auto storiche, una passione che vale più di 100 miliardi di euro; Raduni auto marzo, calendario e date: gli eventi in programma in Italia; Tra motori d'epoca ed eccellenze, in Appennino è di nuovo tempo di Wolf Pass; Automotoretrò 2026 Parma: auto storiche, Rally Dakar e asta Finarte alle Fiere di Parma.

A Bolzano esenzioni dalle limitazioni del traffico per veicoli storici e camperA Bolzano, motoveicoli e autoveicoli storici iscritti ai registri Fmi, Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, dotati di certificato di identità o CRS (Certificato di rilevanza stori ... ansa.it

Auto storiche, una passione che vale più di 100 miliardi di euroOggi e domani a Parma Automotoretrò: dalle leggende della Dakar alle granturismo iconiche. In vetrina le sportive storiche e la cultura del collezionismo ... avvenire.it

La storia di Renzo Pasolini non è semplice da capire per chi non ha mai provato cosa vuol dire andare in moto. Per lui la moto era tutto, nel bene e nel male. Renzo nasce a Rimini il 18 luglio 1938. Suo padre era già pilota. Cresce in mezzo ai motori ma anche facebook

Circa il 40% dei veicoli venduti da Renault in Europa lo scorso anno era ancora alimentato da motori a combustione interna. x.com