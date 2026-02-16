Settore giovanile amaranto | Under 17 e Under 15 vincono battute Under 14 e Under 13

L’Arezzo ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle gare del settore giovanile, segnando un weekend di sfide intense e piene di goal. Le formazioni Under 17 e Under 15 hanno conquistato i tre punti, mentre Under 14 e Under 13 sono uscite sconfitte. La vittoria dell’Under 17, per esempio, è arrivata grazie a un gol decisivo nel secondo tempo, che ha permesso ai ragazzi di salire in classifica.

Fine settimana intenso per il settore giovanile dell'Arezzo, impegnato in un turno di campionato ricco di gol, emozioni e indicazioni importanti per la crescita dei gruppi. Due vittorie pesanti e due sconfitte che non cancellano le buone prestazioni offerte sul campo. L'Under 17 conquista un successo spettacolare superando la Pergolettese per 4-3 al termine di una gara vibrante. Gli amaranto partono fortissimo e chiudono il primo tempo avanti 3-0 grazie alla doppietta di Sponza e al gol di Kroni. Nella ripresa Sponza completa la tripletta per il 4-0, ma due rigori trasformati da Cappato e la rete finale di Arrigoni riaprono il match.