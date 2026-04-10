Cervia diventa ' capitale' del calcio giovanile | per le finali attese squadre da tutta Italia
Oggi a Cervia sono state annunciate le finali dei campionati SGS, che si svolgeranno dall’11 al 30 giugno nella cittadina romagnola. L’evento riunirà squadre provenienti da diverse regioni italiane, trasformando la località in un punto di riferimento per il calcio giovanile durante questo periodo. Le gare rappresentano la conclusione di una competizione che ha coinvolto numerosi giovani atleti, con l’intera manifestazione incentrata sulla celebrazione dello sport tra le nuove generazioni.
Sono state presentate oggi a Cervia le finali dei campionati SGS, in programma dall’11 al 30 giugno, che vedranno la cittadina romagnola come fulcro di questo evento sportivo. Dopo cinque anni, la manifestazione torna in Emilia-Romagna, raccogliendo il testimone della passata stagione, svolta nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Brillano i baby del CerviaQuasi 150 squadre di giovani calciatori si sono date battaglia sui campi della Romagna al 10º Torneo del Mare Adriatico: quattro giorni all’insegna...
Campionati italiani. Belforte capitale del tiro con l’arco. Attese 300 presenze e 32 squadreBelforte del Chienti si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti nazionali del tiro con l’arco: sabato e domenica ospiterà il 24esimo...