Durante la Settimana Santa, Kyma Mobilità ha annunciato un piano speciale per migliorare i servizi di trasporto pubblico e le navette in città. La società ha previsto un aumento delle corse e un potenziamento delle linee per agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori durante i tradizionali Riti religiosi. Le modifiche entreranno in vigore nei giorni di maggiore afflusso.

Tarantini Time Quotidiano In vista dei giorni più intensi della Settimana Santa, Kyma Mobilità mette in campo un piano straordinario per facilitare gli spostamenti in città, supportando cittadini e visitatori durante i tradizionali Riti. L’obiettivo è garantire una mobilità più fluida e accessibile, riducendo l’impatto del traffico e consentendo a tutti di partecipare agli appuntamenti senza difficoltà. Per le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile resteranno attivi i parcheggi di interscambio Cimino e Democrate, utilizzabili fino alle ore 22 con le consuete modalità Park&Ride. A partire dalla stessa ora sarà attivato un servizio di navette gratuite che collegherà le aree periferiche con il Borgo e la Città Vecchia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Settimana Santa, Kyma Mobilità potenzia servizi e navette a Taranto

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