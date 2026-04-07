Settimana Santa proposta candidatura UNESCO per i Riti

Una proposta vuole far riconoscere i Riti della Settimana Santa come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La candidatura è stata avanzata da un gruppo di enti e associazioni locali che desiderano tutelare e promuovere questa tradizione religiosa e culturale. La richiesta prevede l’inserimento nella lista UNESCO, un passo importante per valorizzare questi riti nel contesto internazionale. La decisione finale sarà presa dall’organismo competente dell’UNESCO in futuro.

Tarantini Time Quotidiano Portare i Riti della Settimana Santa verso il riconoscimento come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. È questo l’obiettivo della mozione presentata in Consiglio comunale da Massimiliano Stellato, consigliere comunale di Forza Italia. “Esiste un legame invisibile ma d’acciaio che unisce ogni tarantino alla propria terra, un sentimento che non conosce distanze e che ogni anno si rinnova nel battito lento delle nostre processioni”, afferma Stellato. “È partendo da questa radice profonda – continua il capogruppo azzurro – che ho presentato una mozione in aula per avviare ufficialmente il percorso di candidatura dei Riti della Settimana Santa di Taranto a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Settimana Santa, proposta candidatura UNESCO per i Riti Settimana Santa a Catanzaro: riti, cori e arcivescovoLa Settimana Santa a Catanzaro si prepara ad accogliere i fedeli con un calendario preciso di celebrazioni che iniziano il 28 marzo e culminano nella... I riti della Settimana Santa a San Vito dei NormanniLa Pasqua è un momento di fede, ma è anche di tradizione o, meglio, di tradizioni che, nel tempo, sono divenute identità di un popolo.