Quest'anno si svolge la 35esima edizione della Settimana Internazionale della Danza a Spoleto, un evento che da più di trent'anni richiama giovani talenti, maestri e professionisti provenienti da vari paesi. La manifestazione si tiene nella città umbra e prevede diverse performance e competizioni dedicate alla danza, coinvolgendo artisti di diverse nazionalità. La settimana si svolge nel corso di diversi giorni, offrendo uno spazio di confronto e di esibizioni di alto livello.

Torna per la 35esima edizione la “ Settimana Internazionale della Danza – International Dance Competition Spoleto “ che da oltre tre decenni porta a Spoleto giovani talenti, maestri e professionisti da tutto il mondo. Ieri è stata presentata dal direttore artistico Irina Kashkova e dal direttore organizzativo Paolo Boncompagni e fino a sabato ospiterà un intenso calendario di concorso, masterclass, incontri e spettacoli, confermandosi ancora una volta punto di riferimento internazionale per la formazione e la promozione della danza. Sono circa 200 i partecipanti iscritti tra solisti e gruppi, mentre la giuria sarà chiamata a valutare oltre...🔗 Leggi su Lanazione.it

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