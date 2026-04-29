A Spoleto si svolge la 35ª edizione della Settimana della Danza, che vede la partecipazione di 200 artisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione, iniziata pochi giorni fa, si concluderà il 2 maggio. La competizione coinvolge performer di diverse discipline legate alla danza, che si esibiscono in vari luoghi della città. La manifestazione attira pubblico e professionisti del settore, creando un evento di rilievo internazionale.

? Cosa sapere Spoleto, 200 artisti internazionali in gara per la 35ª Settimana della Danza fino al 2 maggio.. Il concorso al Teatro Menotti offre borse di studio e visibilità ai talenti globali.. Al Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto è stata presentata oggi la 35ª edizione della Settimana Internazionale della Danza, un appuntamento che coinvolge circa 200 artisti tra solisti e gruppi fino al prossimo 2 maggio. Il concorso internazionale, noto come International Dance Competition Spoleto, ha preso ufficialmente il via con le prime prove eliminatorie. La manifestazione umbra si conferma un punto di riferimento globale per la formazione artistica, offrendo una vetrina a talenti provenienti da nazioni diverse come Cina, Russia, Germania, Slovacchia, Ucraina, Norvegia, Bulgaria, Polonia, Stati Uniti, Lituania, Bielorussia e Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, il palcoscenico del mondo: 200 artisti in gara per la danza

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