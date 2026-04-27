Giornata Internazionale della Danza | un Gala speciale alla Casa del Teatro Ragazzi

Mercoledì 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino organizza un Gala dedicato alla danza contemporanea. L’evento vede la partecipazione di diverse compagnie e coreografi locali, che presentano spettacoli e performance dal vivo. La serata si svolge in un teatro cittadino, con l’obiettivo di valorizzare le espressioni artistiche del territorio e celebrare questa disciplina artistica.

Torino celebra la danza contemporanea con un evento corale. Mercoledì 29 aprile (data odierna), in occasione della Giornata Internazionale della Danza, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani ospita un Gala dedicato alle eccellenze coreografiche del territorio. Organizzato dalla Fondazione Egri per.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Giornata speciale dedicata alla bellezza per le anziane della "Casa della Gioia e del Sole"Per una mattinata la struttura si è trasformata in una scuola di manicure e messa in piega grazie alle allieve dell’Accademia dell’Estetica e del... Il dramma del mondo digitale a teatro: alla Casa del Teatro Ragazzi va in scena "Molly"Il rapporto tra adolescenti e social media approda sul palco della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giornata Internazionale della Danza: il Comune di Napoli presenta DanceParade!; Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza; CUS Torino protagonista alla Giornata Internazionale della Danza; Il Piemonte celebra la Giornata internazionale della danza. Giornata Internazionale della Danza: un Gala speciale alla Casa del Teatro RagazziMercoledì 29 aprile alla Casa del Teatro di Torino va in scena il Gala della Danza con le compagnie della Rete NEST, proiezioni di COORPI e nuovi talenti coreografici. torinotoday.it Napoli città danzante, l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della DanzaLeggi su Sky TG24 l'articolo 'Napoli città danzante', l'evento in Piazza per la Giornata Internazionale della Danza ... tg24.sky.it Giornata Internazionale della Danza 29 aprile 2026 - Ore 9.00 - Sala Conferenze - Polo "G. D'Annunzio" In occasione della Giornata internazionale della danza, mercoledì 29 aprile 2026 il Dipartimento di Scienze della Comunicazione organizza un incontr - facebook.com facebook