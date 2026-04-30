Dal 1948 al 2015, il numero di grazie concesse dal capo dello Stato ha seguito un andamento variabile, con un massimo di 15.578 nel primo anno e una diminuzione costante nel tempo fino a raggiungere quota 23. Negli anni successivi, si è assistito a oscillazioni, con picchi a cinque cifre e periodi di calo più o meno marcati. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nelle modalità di concessione di queste provvidenze nel corso dei decenni.

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana. © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Settant’anni di grazie del presidente della Repubblica, dai picchi a cinque cifre al brusco ridimensionamento

Notizie correlate

Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del Saracino di settembreArezzo, 26 febbraio 2026 – Lettera aperta al Presidente della Repubblica per gli 80 anni della Costituzione Italiana e invito alla Giostra del...

Gama emozionata dopo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: «Sono felice, onorata e commossa. Grazie Presidente» di Redazione JuventusNews24Sara Gama è apparsa molto emozionata dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Oro Saiwa celebra 70 anni di tradizione italiana ed eccellenza produttiva; I 70 anni di Oro Saiwa: nello stabilimento di Capriata d’Orba se ne sfornano 3 miliardi l’anno; Una voce affidabile sul mondo produttivo. Traguardo e sfida per l’informazione; Protesta senza fine a Casa Sollievo: lavoratori in corteo a 70 anni dalla nascita dell'ospedale.

Sar Trasporti Ravenna: Settant’anni di storia e servizi in evoluzioneIl presidente Protti: La società può contare su 60 soci e gestisce 110 mezzi. Il responsabile commerciale Bissi: La nostra offerta è ampia e variegata . msn.com

Donare è vita: l’Avis di Cuorgnè compie 70 anniSettant’anni di solidarietà: l’A.V.I.S. di Cuorgnè celebra 70 anni, premia i donatori e punta a coinvolgere le nuove generazioni ... giornalelavoce.it

AM Terni Television. . La storia di Liliana, settant'anni, sola, invalida al 100%, costretta sulla sedia a rotelle e adesso anche con lo sfratto esecutivo. "Ho tentato di ammazzarmi. Vivo con 500 euro al mese" - facebook.com facebook

I settant’anni di una giovane Corte costituzionale x.com