Settant’anni di grazie del presidente della Repubblica dai picchi a cinque cifre al brusco ridimensionamento
Dal 1948 al 2015, il numero di grazie concesse dal capo dello Stato ha seguito un andamento variabile, con un massimo di 15.578 nel primo anno e una diminuzione costante nel tempo fino a raggiungere quota 23. Negli anni successivi, si è assistito a oscillazioni, con picchi a cinque cifre e periodi di calo più o meno marcati. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nelle modalità di concessione di queste provvidenze nel corso dei decenni.
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