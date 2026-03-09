Gama emozionata dopo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica | Sono felice onorata e commossa Grazie Presidente

Sara Gama si è detta felice, onorata e commossa dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. La giocatrice della Juventus ha espresso gratitudine e si è mostrata molto emozionata durante il momento di consegna. L’evento si è svolto alla presenza delle autorità e ha visto Gama ricevere il riconoscimento ufficiale.

Sara Gama è apparsa molto emozionata dopo aver ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.. Lo scorso 26 febbraio Sara Gama, ex difensore della Juventus Women, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. L’onorificenza premia chi si è distinto per meriti nel proprio ambito, riconoscendo l’impegno profuso da questa calciatrice azzurra per lo sviluppo del movimento femminile. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Capodelegazione della Nazionale e vicepresidente dell’ Associazione Italiana Calciatori, ha guidato battaglie decisive, come quella che ha portato all’introduzione del professionismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gama emozionata dopo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica: «Sono felice, onorata e commossa. Grazie Presidente» Articoli correlati Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da MattarellaUn altro titolo da mettere in bacheca, dal sapore speciale e con un significato completamente diverso da quelli conquistati durante la sua carriera... Il palermitano colpito da una bici ai Murazzi di Torino è Cavaliere della Repubblica: onorificenza a Mauro GloriosoIl Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha insignito il 26enne rimasto tetraplegico "per non essersi arreso alle avversità della vita". Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cavaliere della Repubblica Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica, 'onorata, per me un dono'(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sara Gama è stata nominata lo scorso 26 febbraio Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per l'impegno profuso in campo e fuori dal campo per lo sviluppo d ... msn.com Sara Gama Cavaliere della Repubblica: Un donoSara Gama ha voluto condividere il suo sentimento di gratitudine attraverso un post su Instagram, definendo l’onorificenza un grande dono e sottolineando l’importanza del dialogo avuto con il ... it.blastingnews.com