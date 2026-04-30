Sesto torna in scena la Filharmonie con ' Il Carnevale degli Animali'
A Sesto torna in scena la Filharmonie con lo spettacolo 'Il Carnevale degli Animali'. L’evento si svolge in un teatro locale e coinvolge principalmente un pubblico di bambini e famiglie. La rappresentazione è parte di un progetto di teatro musicale dedicato ai più giovani, con musiche e scene pensate per catturare l’attenzione dei piccoli spettatori. La performance è prevista per la fine di aprile e si inserisce in un calendario di iniziative culturali dedicate alle nuove generazioni.
Firenze, 30 aprile 2026 – Un progetto di teatro musicale pensato per i giovanissimi e il “battesimo” della nuova direzione artistica, affidata alla pianista Costanza Principe: prosegue a maggio Risonanze, la rassegna de La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze, che quest’anno compie 10 anni di attività, sempre sotto la direzione musicale del Maestro Nima Keshavarzi, nel nome di ricerca, promozione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti emergenti. Dopo il concerto inaugurale di aprile con un sentito omaggio all’Iran, il programma di “Risonanze 2026 – Sinfonica, Teatro Musicale” prosegue il 3 maggio alle ore 17 al Centro Culturale Lucciola di Sesto Fiorentino con “ Il Carnevale degli Animali”, progetto di teatro musicale su testi di Andrea Bruni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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