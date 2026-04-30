Sesto torna in scena la Filharmonie con ' Il Carnevale degli Animali'

A Sesto torna in scena la Filharmonie con lo spettacolo 'Il Carnevale degli Animali'. L’evento si svolge in un teatro locale e coinvolge principalmente un pubblico di bambini e famiglie. La rappresentazione è parte di un progetto di teatro musicale dedicato ai più giovani, con musiche e scene pensate per catturare l’attenzione dei piccoli spettatori. La performance è prevista per la fine di aprile e si inserisce in un calendario di iniziative culturali dedicate alle nuove generazioni.

Firenze, 30 aprile 2026 – Un progetto di teatro musicale pensato per i giovanissimi e il “battesimo” della nuova direzione artistica, affidata alla pianista Costanza Principe: prosegue a maggio Risonanze, la rassegna de La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze, che quest’anno compie 10 anni di attività, sempre sotto la direzione musicale del Maestro Nima Keshavarzi, nel nome di ricerca, promozione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti emergenti. Dopo il concerto inaugurale di aprile con un sentito omaggio all’Iran, il programma di “Risonanze 2026 – Sinfonica, Teatro Musicale” prosegue il 3 maggio alle ore 17 al Centro Culturale Lucciola di Sesto Fiorentino con “ Il Carnevale degli Animali”, progetto di teatro musicale su testi di Andrea Bruni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sesto, torna in scena la Filharmonie con 'Il Carnevale degli Animali' Notizie correlate Teatro Moderno ’Il Carnevale degli animali’La rassegna ’La Voce di ogni strumento’ prosegue con un appuntamento che cambia sede rispetto a quanto previsto per dare a tutti la possibilità di... Families&Kids “Il carnevale degli animali” all’Auditorium PolliniLa 15ª edizione di OPV Families & Kids, il cartellone di spettacoli-concerti promossi dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, dedicati al... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: InCanto 2026: torna a Sesto Fiorentino la rassegna di canto di tradizione orale e di nuova espressività con concerti, spettacoli, teatro, libri e incontri; Musica, mostre, sport e spiritualità. Torna la Festa di Santa Valeria; Anghileri si prende il Breda: l'ex capitano del Monza torna decisivo. MTB, sesto titolo mondiale per Gaia Tormena nell’eliminator© UCIGaia Tormena torna sul tetto del mondo. La specialista dell’Eliminator, specialità della Mountain ... msn.com Incendio in una pelletteria a Sesto Fiorentino, nessun ferito - facebook.com facebook