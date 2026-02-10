Questa sera il teatro Moderno ospita “Il Carnevale degli animali”. La rassegna “La Voce di ogni strumento” cambia sede rispetto ai piani iniziali, offrendo a tutti l’opportunità di vedere uno spettacolo raro e diverso dal solito. La serata promette di essere un’occasione speciale per gli amanti della musica e del teatro.

La rassegna ’La Voce di ogni strumento’ prosegue con un appuntamento che cambia sede rispetto a quanto previsto per dare a tutti la possibilità di assistere a un’opera moto particolare. ’Il Carnevale degli animali’, infatti, domenica alle 17.30 andrà in scena al teatro Moderno. Il festival organizzato da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, per festeggiare il Carnevale propone la celebre ’fantasia zoologica’ per due pianoforti e orchestra composta da Camille Saint-Saëns nel 1886, arricchita per l’occasione con le poesie di Chiara Carminati da ’Il Carnevale degli animali’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Moderno ’Il Carnevale degli animali’

DOMENICA 15 FEBBRAIO, ore 17.30, TEATRO MODERNO: l’ensemble dell’Orchestra sarà diretta da Massimo Merone Direttore D'orchestra facebook