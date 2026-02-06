Families&Kids Il carnevale degli animali all’Auditorium Pollini

La 15ª edizione di OPV Families & Kids sta per partire all’Auditorium Pollini di Padova. La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto prepara una serie di spettacoli e concerti dedicati a bambini e famiglie. La manifestazione, chiamata “Il carnevale degli animali”, promette di coinvolgere i più piccoli con musica e divertimento. L’evento si avvicina, e l’organizzazione si sta preparando per accogliere il pubblico, sperando in una grande partecipazione.

La 15ª edizione di OPV Families & Kids, il cartellone di spettacoli-concerti promossi dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, dedicati al pubblico dei piccoli e alle famiglie, si appresta al taglio del nastro. Sabato 7 febbraio alle ore 17 all'Auditorium Pollini, la rassegna sarà inaugurata con "Il carnevale degli animali". La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la 15ª edizione di OPV Families & Kids, una serie di spettacoli musicali pensati per bambini e famiglie.

