La dea bendata bacia Aulla | un 6 da 80mila euro a 10eLotto

Un giocatore di Aulla ha vinto 80 mila euro al 10eLotto con un 6, dopo aver acquistato il suo biglietto in via Repubblica. La vincita, annunciata dall’agenzia Agipronews, arriva dopo un concorso di sabato (21 febbraio). Questo risultato dimostra come un singolo numero possa cambiare la vita in un attimo. La fortuna si è materializzata proprio nel cuore della cittadina toscana, sorprendendo chi aveva puntato sulla fortuna.

Nel concorso di sabato (21 febbraio) la fortuna ha premiato anche la Toscana: distribuiti premi per 13,5 milioni di euro Nel concorso di sabato (21 febbraio), come riporta l'agenzia Agipronews, la vincita più alta arriva da Aulla grazie a un 6 da 80mila euro in via Repubblica. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 610,5 milioni da inizio anno.