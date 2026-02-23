il grande murale per alice davanti alla sede scout

Il grande murale dedicato ad Alice Vasirani ha preso forma davanti alla sede scout di Rivalta, in ricordo della ragazza scomparsa a causa di una malattia incurabile. La comunità locale ha deciso di onorare la memoria di Alice, una volontaria molto amata, con un’opera che rappresenta il suo sorriso e il suo spirito coraggioso. Il progetto ha coinvolto artisti e cittadini, che hanno lavorato insieme per creare un simbolo di speranza. La realizzazione si è conclusa nelle ultime settimane.

È passato un anno da quel 19 febbraio 2025 quando l’intera comunità di Rivalta fu toccata da un enorme lutto per la perdita della giovane quattordicenne Alice Vasirani che lasciò la vita terrena dopo la lotta contro un male incurabile. Il gruppo scout Rivalta1, dove Alice trascorreva i suoi momenti di amicizia, ha voluto ricordarla, nel giorno del primo anniversario di morte, prima al cimitero dove riposa la salma della piccola per una veglia di preghiera, poi è stato inaugurato un murale, davanti alla sede scout, dove sono raffigurate le passioni che contraddistinguevano Alice: gli scout, i mignon di Dava, la sua cagnolina Bea, l’arrampicata, le carte da briscola, i gattini, i fiori di filo di ferro, la musica e il pianoforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

