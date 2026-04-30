Alle prime luci dell’alba di oggi, un incendio ha interessato un capannone nel comune di Sesto Fiorentino, causando danni significativi alla struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 6:30 per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato un’attività di pelletteria, rendendo il capannone inagibile. Non sono state segnalate persone ferite o coinvolte nell’incidente.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 30 aprile 2026, alle ore 06:30 nel comune di Sesto Fiorentino in via dei Cattani, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale adibito a pelletteria.I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autobotti e un’autoscala, hanno fatto ingresso all’interno dei locali invasi dai fumi della combustione, contenendo la propagazione dell’incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. In seguito ai danni provocati dal calore e dai fumi della combustione, l’edificio è stato reso non fruibile. Sul posto richiesto l’intervento a scopo precauzionale di un equipaggio sanitario.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: pelletteria in fiamme all’alba, capannone danneggiato e non fruibile

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