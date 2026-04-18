Stamattina, alle 10:20, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sesto Fiorentino, nel quartiere dell’Osmannoro, a causa di un incendio in un edificio occupato. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura, richiedendo l’intervento dei pompieri per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono state riportate vittime o feriti durante l’intervento. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Le fiamme hanno interessato il secondo e il terzo piano dell’immobile composto da sei piani. Sul posto hanno operato due squadre, un’autoscala, due autobotti e un carro aria. I vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali che erano invasi dai fumi della combustione. Sono tuttora in corso le operazioni di ispezione dei locali per la verifica della presenza di altre persone.L’incendio è stato estinto, in corso le operazioni di bonifica. Sul posto equipaggi sanitari e forze dell’ordine. Non risultano altre persone coinvolte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: fiamme in edificio occupato all’Osmannoro (foto)

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